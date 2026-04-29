"Un año después del apagón esperando explicaciones"

Barcelona. 28/04/2025. Barcelona. Apagón internacional en toda Europa y caída del suministro eléctrico. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, apagón, electricidad, energía, boicot, telefonía, telecomunicaciones, comunicación / Marc Asensio Clupes / EPC

Georgina Tarragó



Hay cosas que simplemente damos por hechas, como tener un plato en la mesa o poder beber agua potable. Imaginemos que un día eso falla. Que no se puede comer ni beber en ningún sitio. Los restaurantes no sirven, los supermercados no abren y en casa no hay nada. La única explicación: “ha habido un error múltiple”. Quizá al agricultor se le ha estropeado la cosecha, en la fábrica hay huelga y al camión que debía llevar los alimentos se le han pinchado las ruedas. Todo a la vez.

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¿Lo aceptaríamos? El 28 de abril de hace un año todo un país se quedó a oscuras por un “error múltiple”. Se detuvieron servicios, se alteraron rutinas y, durante horas, quedó en evidencia hasta qué punto dependemos de infraestructuras que damos por garantizadas. Un año después, seguimos sin saber nada más.