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"Animo a nuestros médicos en su justa huelga"
Huelga de médicos en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau / Jordi Cotrina
Vicente López
Me gustaría hacer una reflexión en voz alta sobre la sanidad pública, una sanidad cuyo fin es alargar y mejorar la calidad de vida de toda la población, pero ¿hasta qué punto eso es una prioridad para nuestros gobernantes? Desgraciadamente, en esta sociedad mercantil la población más necesitada de una buena sanidad no es una prioridad, más bien es un gasto, de ahí el poco interés en mejorarla.
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Animo, por lo tanto, a nuestros médicos en su justa huelga, a que hagan un ejercicio de imaginación en su planteamiento, ya que quizá sea más justo perjudicar a la población activa y a nuestros gobernantes mediante cortes de carreteras que dejar sin servicio sanitario a una población silenciada. Aunque perjudiquen nuestro hoy mejorarán nuestro mañana. Mucha fuerza.
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