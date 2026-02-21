Un perro y un gato juntos. / Bcn

Carolina Tatje



Somos una familia trabajadora de Barcelona, como tantas otras. Pagamos alquiler, impuestos, hacemos malabares para llegar a fin de mes y, como muchas familias, decidimos hace un tiempo adoptar en lugar de comprar. Nuestro gato Vito llegó desde una protectora de Blanes. Lo adoptamos con responsabilidad y amor, entendiendo que un animal no es un capricho: es uno más en casa.

Ayer tuvimos que llevarlo de urgencias al veterinario. Diagnóstico: diabetes. Hasta aquí, la vida. Lo que vino después fue otra cosa. 350 euros iniciales en analíticas y ecografías. 700 euros por el servicio de atención y estabilización. Se añadió una sedación -cuando el animal no es agresivo y estaba tranquilo-. La hospitalización: 200 euros por día. En cuestión de horas, la factura superaba los 1.000 euros.

La pregunta es inevitable: ¿quién puede pagar esto? ¿Cómo puede un servicio básico como la atención veterinaria alcanzar estas cifras? ¿En qué momento cuidar de un animal se convirtió en un privilegio reservado a quien dispone de ahorros o crédito? Nos dicen “adopta, no compres”, y estamos de acuerdo. Pero adoptar implica asumir una responsabilidad. Y asumirla no debería significar arruinarse.

Un animal de compañía no es un artículo de lujo. Es afecto, compañía, salud emocional. Para muchas personas mayores es su único vínculo diario. Para muchos niños, su primer aprendizaje de responsabilidad y empatía. Sin embargo, en ciudades como Barcelona ahora también lo es tener un gato. No cuestiono el trabajo de los profesionales veterinarios, que merecen reconocimiento y salarios dignos. Pero sí cabe preguntarse por el modelo.

¿Debe estar completamente desregulado un servicio esencial para el bienestar animal? ¿No debería existir algún tipo de cobertura pública, ayudas o regulación de precios en urgencias? ¿No es contradictorio promover la adopción sin garantizar un acceso razonable a la atención sanitaria veterinaria? Si cuidar de un animal implica asumir que una urgencia puede costar más de mil euros en un día, estamos aceptando que solo quien tenga recursos puede permitirse dar hogar a un ser vivo.