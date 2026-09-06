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"Anhelos muy distintos"
Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press
JORDI QUEROL PIERA
Elucubrar sobre cuántos marroquíes entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio es perder el tiempo; son cifras variables que, sin contar a los que fallecieron en el intento, oscilan entre los 70.000 y los 80.000. Otra quimera es saber a cuántos ascienden los que aún permanecen en aquella ciudad. Sin embargo, en estas líneas —que no son más que una simple impresión— no resulta arriesgado afirmar que en Ceuta continúan alrededor del 10% de los invasores.
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Queda muy claro que los integrantes de aquella monumental, imprevisible y despiadada invasión anhelaban cosas muy diversas: unos buscaban un futuro mejor en un país plenamente democrático; unos pocos eran individuos peligrosos; otros, simplemente, se divirtieron; y la mayoría, alentados por el Gobierno de su país, demostraron la vulnerabilidad fronteriza de un territorio que consideran suyo.
Si mi impresión es cierta, el Gobierno de España tiene dos problemas distintos: saber qué hacer con los que continúan en Ceuta —que no todos pertenecen al mismo grupo— y, en segundo lugar, prepararse para tiempos venideros. Con el inefable Trump presidiendo EEUU, Marruecos se ha envalentonado.
Participaciones de loslectores
"Oficio en tierra de nadie"
Sergio de Fuente Garrido Alcorcón (Madrid)
"El sentido común"
Juan Enciso Pizarro Badalona
"Catalunya, sala de espera"
Sergio Gomez Barcelona
"¿Diversión o problema?"
Frank Fernandez Sant Feliu de Guíxols
"La política y los medios"
César Carulla SABADELL
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