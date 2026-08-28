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"Ancorats al franquisme"
Interior abre una investigación interna por la actuación policial en el partido Elche-Barça
Xavi Ventalló
Soc una persona de 70 anys i en fa 55, quan en tenia 15, els 'grisos' de l'època em van fotre una pallisa monumental al Camp Nou per xiular a la banda de música del cos de la Policia Navional, que van sortir a amenitzar-nos l'espera entre un partit d'aficionats i el partit "bo" entre el Barça i un equip estranger.
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He pogut comprovar que aquesta gent continúa fent el que vol, tot i estar en una suposada democràcia. No saben qué és això de la democràcia i ho demostren cada vegada més. La darrera va ser la pallisa rebuda per un menor a Elx, per portar una estelada el diumenge passat. Si aquest mateix noi hagués portat una bandera espanyola amb l'àliga franquista segur que li haguesin rigut les gràcies. I no ho dic per dir-ho: hi ha imatges de manifestacions d'ultradreta que demostren el que estic dient.
I, per acabar-ho d'adobar, tenim els altres uniformats impartint la llei com volen i miren a una altra banda quan hi ha denúncies de casos com els que acabo de citar. És aquest un altre col.lectiu que la democràcia se la passen pel mateix lloc que la Policia Nacional, que encara es passeja pels carrers com si el temps s'hagués encorat a l'època franquista.
Participaciones de loslectores
"Coneixement, sí, però baratet"
Sergio Gomez Barcelona
"Los chinos de Barcelona"
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
"Cerrado por vacaciones"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
"¿Chao 'pescao'?"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
"No perder amigos"
Marc Guallar Garcia Barcelona
"Culpables de todo y dueños de nada"
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
"Pesimismo en la sociedad"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
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