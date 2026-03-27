Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Ampliar la franja d'edat del cribratge de càncer colorectal salva vides"
Archivo de un método de cribado no invasivo que mejora la detección precoz del cáncer de colon de investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona. / Andreu Dalmau / EFE
Maria Assumpció Vilà
El càncer colorectal continua sent el tumor amb més incidència a Catalunya si es consideren conjuntament homes i dones. Davant d’aquesta realitat, la detecció precoç es manté com una de les eines més eficaces per reduir la mortalitat i millorar el pronòstic de la malaltia. Tanmateix, les dades actuals són preocupants: la participació en el programa se situa per sota del 50%, lluny dels estàndards europeus, que se situen entre el 65% i el 70%.
Aquesta baixa adherència limita l’impacte positiu que el cribratge podria tenir en la salut de la població. En paral·lel, l’augment de l’esperança de vida fa imprescindible ampliar la franja d’edat del programa fins als 74 anys, tal com ja recomanen diferents organismes europeus i estatals. El compromís anunciat pel Departament de Salut d’implementar aquesta ampliació durant el primer semestre de 2026 és una passa important, però encara manca conèixer-ne els detalls i el calendari d’execució.
En aquest sentit, cal que el Govern fixi els detalls de l’ampliació, asseguri els recursos necessaris, tant econòmics com de professionals sanitaris, i impulsi accions decidides per incrementar la participació. Només així es podrà aprofitar tot el potencial d’un programa que salva vides.
"Los precios para la final del Mundial de fútbol son desorbitados"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"La inclusión no puede quedarse en palabras, debe ser un compromiso verdadero"
David Gómez Rincón de la Victoria (Málaga)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Haz amigos Mate: la 'app' de Barcelona para ampliar tu círculo social empieza a hacer quedadas analógicas
- Eléctricos ¿Puede ser el sonido un elemento central en un coche eléctrico? Así funciona el Hyundai N Active Sound+
- Movilidad Operación salida Semana Santa 2026, en directo: última hora del tráfico, estado de las carreteras y la DGT
- Icono mundial Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show
- Salud y medio ambiente Así afecta al corazón la exposición continuada al humo de coches diésel