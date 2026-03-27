"Ampliar la franja d'edat del cribratge de càncer colorectal salva vides"

Archivo de un método de cribado no invasivo que mejora la detección precoz del cáncer de colon de investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona. / Andreu Dalmau / EFE

Maria Assumpció Vilà

El càncer colorectal continua sent el tumor amb més incidència a Catalunya si es consideren conjuntament homes i dones. Davant d’aquesta realitat, la detecció precoç es manté com una de les eines més eficaces per reduir la mortalitat i millorar el pronòstic de la malaltia. Tanmateix, les dades actuals són preocupants: la participació en el programa se situa per sota del 50%, lluny dels estàndards europeus, que se situen entre el 65% i el 70%.

Aquesta baixa adherència limita l’impacte positiu que el cribratge podria tenir en la salut de la població. En paral·lel, l’augment de l’esperança de vida fa imprescindible ampliar la franja d’edat del programa fins als 74 anys, tal com ja recomanen diferents organismes europeus i estatals. El compromís anunciat pel Departament de Salut d’implementar aquesta ampliació durant el primer semestre de 2026 és una passa important, però encara manca conèixer-ne els detalls i el calendari d’execució.

En aquest sentit, cal que el Govern fixi els detalls de l’ampliació, asseguri els recursos necessaris, tant econòmics com de professionals sanitaris, i impulsi accions decidides per incrementar la participació. Només així es podrà aprofitar tot el potencial d’un programa que salva vides.

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años