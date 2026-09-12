.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Busco el alta médica desde hace dos meses y no logro respuesta administrativa"

Una sala d’espera al CAP Maragall de Barcelona

Una sala d’espera al CAP Maragall de Barcelona / MARC ASENSIO CLUPÉS

E. P.

0 Comentarios

En febrero de 2025 inicié una baja por enfermedad. Tras una resonancia en abril y la visita al especialista en julio, entré en lista de espera quirúrgica. Al cumplirse un año de la baja en febrero de 2026, el ICAM me concedió una prórroga de seis meses por la cirugía pendiente, que se realizó en abril de 2026. En junio de 2026, tras recibir el alta del traumatólogo, tanto mi médico de cabecera como la mutua de la empresa propusieron mi alta laboral.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

En julio de 2026 trasladé presencialmente al ICAM mi conformidad para reincorporarme a trabajar. Sin embargo, al cumplirse el límite de 545 días en agosto de 2026, el expediente pasó automáticamente al INSS, que inició de oficio el trámite de incapacidad. Como consecuencia, dejé de cobrar de mi empresa para pasar al pago directo de la mutua y se extinguió la cotización a la Seguridad Social.

Ante la falta de canales directos, esa misma semana solicité telemáticamente una "revisión por mejoría" para notificar que busco el alta desde hace dos meses. A fecha de hoy sigo de baja de forma automática y sin respuesta administrativa.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años