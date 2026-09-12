"Busco el alta médica desde hace dos meses y no logro respuesta administrativa"

Una sala d’espera al CAP Maragall de Barcelona / MARC ASENSIO CLUPÉS

En febrero de 2025 inicié una baja por enfermedad. Tras una resonancia en abril y la visita al especialista en julio, entré en lista de espera quirúrgica. Al cumplirse un año de la baja en febrero de 2026, el ICAM me concedió una prórroga de seis meses por la cirugía pendiente, que se realizó en abril de 2026. En junio de 2026, tras recibir el alta del traumatólogo, tanto mi médico de cabecera como la mutua de la empresa propusieron mi alta laboral.

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En julio de 2026 trasladé presencialmente al ICAM mi conformidad para reincorporarme a trabajar. Sin embargo, al cumplirse el límite de 545 días en agosto de 2026, el expediente pasó automáticamente al INSS, que inició de oficio el trámite de incapacidad. Como consecuencia, dejé de cobrar de mi empresa para pasar al pago directo de la mutua y se extinguió la cotización a la Seguridad Social.

Ante la falta de canales directos, esa misma semana solicité telemáticamente una "revisión por mejoría" para notificar que busco el alta desde hace dos meses. A fecha de hoy sigo de baja de forma automática y sin respuesta administrativa.