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"Almaraz no se cierra"
La central nuclear de Almaraz / Carlos Criado / Europa Press
Luis Fernando Crespo Zorita
La electricidad se produce mediante turbinas, que transforman la energía cinética del viento, del agua o del vapor en energía mecánica, que una vez producida no puede acumularse. Su producción es continua y su consumo debe serlo también, la disfunción técnica puede producirse por defecto o por exceso, en ambos procesos o solo en uno de ellos.
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Refleja exactamente el bucle fatal en el que estamos inmersos. Necesitamos absolutamente un recurso energético, cuya producción y distribución no son susceptibles de entrar en el funcionamiento habitual del mercado competitivo de bienes y servicios. Es un mercado necesariamente planificado o intervenido, hay que decidir previamente cuánto se produce, cómo se va a producir (nuclear, eólica, solar, térmica) y cómo se va a distribuir (red eléctrica), lo que ha incentivado que alrededor de la producción eléctrica se hayan creado los intereses más arteros y egoístas propios de la propiedad privada acumulable en un mercado cautivo y limitado, donde unos pueden crecer solo a costa de robarle los clientes a otros.
Lo habitual es el superávit productivo, lo cual resulta antieconómico ya que al bajar los precios de la producción merma la inversión, así que se fuerza la escasez para aumentar los precios y asegurar el negocio que dé continuidad a un servicio imprescindible.
Deberían importarles los residuos nucleares y los otros y, a lo peor, descubrirán que limitar la producción, aunque sea su negocio, puede ser una alternativa para seguir ganando dinero.
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