"Los únicos alienígenas peligrosos son los que desde aquí provocan guerras y dolor"

Javier González



Hace pocos días, a Obama le preguntaron por la existencia de los extraterrestres y afirmó que son reales. Al poco, a Trump le preguntaron por lo mismo y respondió que en breve hará público todo lo que sabe. Luego fue el turno de Hillary Clinton y no aclaró su respuesta. Los OVNIs y los extraterrestres son un entretenimiento que alimenta nuestro apetito por el misterio y da alas a nuestra imaginación.

La mejor respuesta a la pregunta sobre los extraterrestres ya la formuló Carl Sagan en la década de los 80: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Estoy convencido de que cuando lleguen los alienígenas de otros mundos nos enteraremos, pero bien. Mientras tanto, quizá convenga prestar atención a otros alienígenas: los que, desde aquí mismo, provocan guerras, instigan el dolor y conspiran para destruir lo que sostiene nuestras sociedades.