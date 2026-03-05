Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Los únicos alienígenas peligrosos son los que desde aquí provocan guerras y dolor"
Columnes de fum, ahir a Beirut, després de l’atac israelià. | WAEL HAMZEH / EFE / WAEL HAMZEH
Javier González
Hace pocos días, a Obama le preguntaron por la existencia de los extraterrestres y afirmó que son reales. Al poco, a Trump le preguntaron por lo mismo y respondió que en breve hará público todo lo que sabe. Luego fue el turno de Hillary Clinton y no aclaró su respuesta. Los OVNIs y los extraterrestres son un entretenimiento que alimenta nuestro apetito por el misterio y da alas a nuestra imaginación.
La mejor respuesta a la pregunta sobre los extraterrestres ya la formuló Carl Sagan en la década de los 80: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Estoy convencido de que cuando lleguen los alienígenas de otros mundos nos enteraremos, pero bien. Mientras tanto, quizá convenga prestar atención a otros alienígenas: los que, desde aquí mismo, provocan guerras, instigan el dolor y conspiran para destruir lo que sostiene nuestras sociedades.
"Irán y el futuro"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"Estimada Sílvia: jo no formo part de cap xiringuito, com tu dius"
Mariona Busquets Sant Cugat del Vallès
