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"La de Aldama, una colaboración interesada"

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España).

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Luis Fernando Crespo

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Aldama, que ya fue condecorado por la Guardia Civil, por colaborador, ha conseguido también colaborar con la justicia, por el mismo motivo que no lo hizo antes, esto es, para esconder sus actividades ilegales y aliviar la responsabilidad penal a la que debía hacer frente, condenado por hechos penales necesarios para la consumación de delitos, no sufrirá el oprobio de la privación de libertad, ni siquiera la carga de una multa.

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La realidad humana es cruel y nos devora, incluso a aquellos que, como Aldama, creen que pueden cautivar la voluntad de mucha gente, y muy poderosa. A nosotros, el común de los ciudadanos, esperanzados en no tener que enfrentarnos a la justicia, nos va a tocar ver, oír y callar; en el balance final, puede ser mejor pagar por la colaboración de un personaje como este que dejar que la caterva de inmorales que le auparon y le utilizan, quede impune y cometiendo nuevos delitos.

Vamos a ver qué pasa con las otras causas penales que tiene pendientes, todas ellas ligadas al expolio del bien público. El problema de fondo para mí, que trabajo en prisiones, es que hay otros internos más "comunes", y muy afines a nosotros, con los que tienes que convivir todos los días sin poder ofrecerles otra alternativa a su privación de libertad que no sea la de hacérsela más amarga aún (aislamiento), si no cumplen con las normas, por muy arbitrarias que les parezcan a ellos, y a mí también.

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