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"Se están alcanzando los objetivos trazados en 1948: crear el 'Gran Israel'"
Viviendas destrozadas por los bombardeos en la población de Nabatieh, en el sur del Líbano. / AFP
Pere Rusinés
El partido sionista Likud, encabezado por B. Netanyahu, con orden de arresto por el TPI, y sus aspiraciones con la ideología del sionismo, posiblemente, con la brutal ocupación del sur del Líbano sea esta la fase final de los objetivos trazados en 1948: crear el “Gran Israel”. Este mismo año, David Ben-Gurion ya la inició con la expulsión de 750.000 palestinos de sus hogares. Han sido ocho décadas de afán expansionista, ocupación y anexión de territorios: Altos del Golán, Cisjordania, Rafah...
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Recientemente, la Franja de Gaza ha sido arrasada, con más de 71.000 muertos, más los desaparecidos, la mayoría mujeres y niños, con la finalidad de eliminar una nueva generación de palestinos. Todas estas atrocidades ante la pasividad de muchos países y la condena con la boca pequeña de la Unión Europea; eso sí, con el beneplácito del Tío Sam de turno.
El Líbano sufre la sexta invasión israelí, la más atroz después de Sabra y Shatila, con bombardeos masivos e injustificados en ciudades del país, sin previo aviso, la destrucción de infraestructuras y viviendas en el sur, con el desplazamiento forzoso de 600.000 personas, con más de 2.500 muertos, entre ellos 451 mujeres y niños, bajo el pretexto de salvaguardar la frontera de Hezbolá, violando el derecho internacional, cosa que a Israel no le preocupa; siempre ha hecho caso omiso, como también a las condenas del Consejo de Seguridad.
Ante estos crímenes, el TPI debería ampliar la lista de criminales de lesa humanidad con Israel Katz, responsable de los ataques al Líbano, y Itamar Ben-Gvir, de los asesinatos a palestinos por parte de los colonos y la brutal represión en las zonas ocupadas.
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