"Albares lo ha dejado claro, los menores de Ceuta volverán con sus familias"

FOTODELDIA CEUTA, 10/08/2026.-Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta este lunes. La situación en Ceuta sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y miles de menores a la espera de una solución, y continúa marcando la disputa entre el Gobierno y el PP, que mantiene el pulso para que tres ministros comparezcan en el Senado aunque desde el Ejecutivo solo piensen hacerlo en el Congreso. -EFE/ Reduan / Reduan / EFE

César Carulla



Son muchas las críticas al gobierno por la falta de humanidad respecto de la poca o ninguna asistencia prestada a los migrantes que aun quedan en Ceuta, una cantidad que varía según quien la ofrezca, abanico que abarca entre los 2.000 y los 5.000, muchos de ellos menores de edad. A través de los medios se muestra una carpa habilitada a modo de campamento construida por los propios vecinos donde se resguardan las mujeres y niñas, los vecinos hacen guardia por turnos para evitar posibles agresiones.

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Una vecina del barrio coordina un grupo de 10 vecinos que llevan 10 días haciendo comida para 1.000 personas diarias, habilitan su propio baño para que las mujeres y niñas puedan ducharse y hacer sus necesidades y el garaje para que se duchen los hombres y los niños. El mensaje del gobierno está clarísimo: no van a traer ni una manta, ni una litera ni un minicampamento. Únicamente el refuerzo de presencia militar en la frontera.

El caso es que han apostado por esa postura y es comprensible, aunque resulte intolerable. Es comprensible, porque de haber hecho lo contrario, es decir, si hubieran habilitado campamentos desde el tercer o cuarto día les habrían criticado, no solo desde los países occidentales y europeos, incluso los extraterrestres habrían puesto el grito en el cielo: "¿Lo veis? Pedro Sánchez es cómplice, lo ha organizado todo con Marruecos, tenía los campamentos preparados".

Así que su postura es la de esperar que sea el PP quien reivindique la dignidad de esos niños y se desdiga de lo que Vox anima a hacer: cazarlos y devolverlos sin respetar ninguna ley. Albares lo ha dejado claro y cristalino, los niños y niñas, todos y cada uno, van a volver a Marruecos con sus familias. También ha dicho que Marruecos está de acuerdo. Siendo escrupulosos con un momento tan crítico ¿Qué otro mensaje podría estar dando? ¿Acaso toda Europa no le pide eso mismo?