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"¿Alarmisme o infoxicació? El cas de l'hantavirus en el focus mediàtic"
Brote de hantavirus en crucero genera alerta sanitaria / Núria Garrido
Sara Martin
Avui, obrir qualsevol xarxa social és exposar-se a una onada de dades que busquen més el clic fàcil que no pas el rigor informatiu. L'últim exemple el tenim amb l'hantavirus: de sobte, sembla que tothom s'hagi posat d'acord per convertir-lo en l'enemic número u.
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Això és el que anomenem infoxicació: un excés d’informació que, lluny d’ajudar-nos a entendre el món, ens paralitza. L’alarmisme ven, i la por es propaga més ràpid que qualsevol virus. Però cal posar el fre. És vital aprendre a destriar el gra de la palla i no deixar-nos arrossegar pel sensacionalisme que busca convertir una alerta sanitària en una catàstrofe imminent per pura audiència.
Davant d'aquest soroll, l'únic antídot és el pensament crític, que només s'aconsegueix informant-nos amb mesura i buscant fonts rigoroses com els diaris generalistes de referència, que ens donen context, no només alarmes.
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