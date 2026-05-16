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"¿Alarmisme o infoxicació? El cas de l'hantavirus en el focus mediàtic"

Brote de hantavirus en crucero genera alerta sanitaria

Brote de hantavirus en crucero genera alerta sanitaria / Núria Garrido

Sara Martin

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Avui, obrir qualsevol xarxa social és exposar-se a una onada de dades que busquen més el clic fàcil que no pas el rigor informatiu. L'últim exemple el tenim amb l'hantavirus: de sobte, sembla que tothom s'hagi posat d'acord per convertir-lo en l'enemic número u.

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Això és el que anomenem infoxicació: un excés d’informació que, lluny d’ajudar-nos a entendre el món, ens paralitza. L’alarmisme ven, i la por es propaga més ràpid que qualsevol virus. Però cal posar el fre. És vital aprendre a destriar el gra de la palla i no deixar-nos arrossegar pel sensacionalisme que busca convertir una alerta sanitària en una catàstrofe imminent per pura audiència.

Davant d'aquest soroll, l'únic antídot és el pensament crític, que només s'aconsegueix informant-nos amb mesura i buscant fonts rigoroses com els diaris generalistes de referència, que ens donen context, no només alarmes.

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