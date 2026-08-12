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"Què trist que l'ajuntament es dediqui a multar comerços amb rètols que sobresurten"

La Floristeria Soriano, en la avenida Gaudí desde 1946

La Floristeria Soriano, en la avenida Gaudí desde 1946 / ELISENDSA PONS

Núria Rodríguez

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La meva ciutat em fa sentir indefensa i abandonada. La seva última fantàstica intervenció és multar, ordenança en mà, els comerços que tenen rètols i llums que sobresurten uns centímetres de la façana. Ja han estat multant a l’Avinguda Gaudí. Tanca la Floristeria Soriano, amb molts anys de vida al barri: no pot assumir inversió per canviar l’aparador que incompleix la normativa.

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I molts ens preguntem: a qui coi molesta que el rètol, el llum o l’aparador sobresurti uns centímetres de la façana? No podria l’ ajuntament dedicar aquests inspectors a controlar altre tipus de comerços? Per exemple, els que incompleixen normativa de retolació en català, els sospitosos que d’on treuen els diners per pagar lloguer i sous. Que el fantàstic equip d’inspectors persegueixi els comerços i els incívics que deixen tota mena de deixalles fora dels contenidors de reciclatge.

Que es camuflin una estoneta, per exemple, a Sant Antoni Maria Claret amb Bailèn, veuran quantes multes posaran. Jo no vull pagar amb els meus impostos accions tan injustes i incomprensibles com les que el meu ajuntament està duent a terme contra les façanes dels comerços. Què trist!

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