"Los galones no otorgan credibilidad policial a su portador"
Archivo - El DAO de la Policía, José Ángel González, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del COVID-19 en el día 37 del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, en Madrid (España), a 20 de abr / Moncloa - Archivo
Luis Fernando Crespo
Marlaska, como se demostró en el juicio contra el Fiscal general del Estado, tiene un problema con la UCO porque no ha sido capaz de dotar a la Policía Nacional de recursos y autonomía suficientes para convertirse en la policía judicial por excelencia. Huyó de la "policía patriótica" y cayó en manos del benemérito instituto armado, que no da más de sí.
Alguien debería poner límites a los galones militares, recordarles que no otorgan credibilidad policial a su portador. Y el DAO González, de origen profesional cuartelario, no pareció nunca el más adecuado para poner esos límites a la UCO. El análisis de los datos y la inteligencia necesaria para darle sentido en una investigación criminal, exige un desempeño profesional muy distinto al que se exige a un militar, por muy bregado que esté en la vida civil.
Que un asunto como la agresión sexual a una mujer, en el que hay implicados de forma directa tres policías, incluida la víctima, no envíe, en diez meses, ninguna señal de alarma a los superiores en la escala de mando (director G. de la Policía y ministro de Interior) de los implicados, es difícil de creer. La observación y evaluación de indicios de conducta es la herramienta de trabajo en todas y cada una de las actividades policiales, incluso en las más cotidianas, y todos los agentes lo saben.
La inmensa mayoría son inteligentes, trabajadores e integras/os, no hay lugar a duda, también son disciplinados y respetuosos con la estructura de mando, no puedes ser un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ir armado, y dudar de quienes te dirigen, eso te crearía demasiadas contradicciones.
