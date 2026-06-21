"Todos los coros conocíamos la prohibición de exhibir banderas o símbolos en la Sagrada Família"

La Sagrada Familia celebra con el Papa la bendición de la Torre de Jesús de Gaudí / MANU MITRU

Blanca Torrubia



Escribo todavía con tristeza por los acontecimientos del pasado 10 de junio en la Sagrada Família. Soy integrante de uno de los coros que tuvo el honor de ser invitado a cantar en la misa del centenario de la muerte de Gaudí oficiada por el Papa León XIV. Todos los coros conocíamos el programa musical acordado con la Sagrada Família y la prohibición de "exhibir banderas, pancartas o cualquier símbolo reivindicativo, político o de cualquier otro tipo" (así constaba en las invitaciones para el ensayo y el evento).

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Como es sabido, se orquestó un plan para incumplir el acuerdo y la prohibición que fue frustrado por los miembros de seguridad de la Sagrada Familia mediante el desalojo de todos los 'cantaires'. La conducta de los incumplidores supuso una falta de respeto y lealtad hacia la institución anfitriona y hacia los 'cantaires' que, con distintas creencias políticas y religiosas, mantuvimos el compromiso y confiábamos en que el resto también lo hiciera.

Sin embargo, parece que vivamos en un mundo al revés: lejos de disculparse ante la falta de respeto y profesionalidad, han surgido iniciativas y comunicados recriminando a la Basílica el haber evitado la perturbación de la ceremonia mediante el desalojo de todos los coros. No se me ocurre, atendidas las circunstancias, qué otra medida podría haberse adoptado a tal fin.

Escribo esta carta para manifestar a la Sagrada Família mi sincero agradecimiento por la invitación a cantar en el evento y mi profundo pesar por los hechos ocurridos.