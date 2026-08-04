Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Em sento afortunada per haver marxat de Barcelona"
Barcelona. 31.07.2026. Barcelona. Coches abandonando la ciudad por las Gran Vía dirección Glòries durante la operación salida con motivo de las vacaciones de verano la tarde del 31 de julio. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC
Judit Casares
Volia escriure sobre el perquè hem deixat Barcelona ara fa un any i mig. Sóc barcelonina fins al moll de l'ós, del barri del Clot. Quan em vaig casar, al 1998, no vam poder seguir vivint al nostre barri degut a la increïble pujada de preus dels pisos per les Olimpíades de 92 i vam marxar a l'extrarradi de llavors, concretament a Mollet. Va ser un motiu purament econòmic, i després de cinc anys vam poder tornar a Barcelona.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Ara, amb 54 anys marxo de la meva ciutat, on he nascut, també els meus fills, hi viuen els pares i tots els records d'escola, institut i universitat són allà. Hem anat a viure al Maresme, a Teià, mar i muntanya, prop de Barcelona però prou lluny per no viure i veure com està actualment la ciutat. Em fa molta pena i vergonya com està de bruta, deixada, maltractada pels ciutadans i pels governants.
Marxo per la brutícia, pel soroll, pels nouvinguts que no s'adapten a les normes comunitàries d'aquí. Sento que ens han expulsat, literalment. Aquí no he de pagar un aparcament pel cotxe, aparco davant de casa. L'aigua és més barata. El gimnàs municipal és més barat. El silenci i la pau és impagable. Salut mental. La gent és bona gent, ens saludem pel carrer. No hi ha papers a terra, no hi ha contenidors d'escombraries plens a vessar o amb tot el seu contingut a terra.
Això sí, no és tot perfecte doncs cada dia fem caravana per entrar a Barcelona, perquè les vies d'entrada ja no són adequades pel volum de vehicles d'ara, no s'ha modificat ni millorat res. Això sí, no tothom ho pot fer. Em sento afortunada. Penso que hem fet el millor que podíem fer. Què en penseu?
Participaciones de loslectores
"Algo debe cambiar en la frontera"
Enrique López de Turiso Vitoria (Álava)
"La Generación Z no ha dejado de luchar, solo ha cambiado el escenario"
Unai Tojero Santa Coloma de Gramenet
"Només demano una feina, vull treballar"
Ester Sánchez Vilanova i la Geltrú
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Estafas Las víctimas del falso bróker gerundense recuperarán pronto el 38% del dinero
- Al minuto Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- En L'Escala Investigada una agencia de viajes de Girona por estafar a 200 familias y dejarlas sin dinero ni vacaciones
- Tribunales Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad
- Al minuto Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio