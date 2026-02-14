Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Por una evaluación justa de la discapacidad de los pacientes con cardiopatía congénita"
Simulación de una persona que sufre problemas del corazón. / Pixabay / Tumisu
Alberto López
Este 14 de febrero se celebra el Día internacional de las cardiopatías congénitas. El camino vital de estos pacientes es muy desconocido para la sociedad, a pesar de ser la enfermedad congénita más frecuente. Gracias a la evolución de nuestra sanidad pública, el 90% de los pacientes llegan a la vida adulta. El mayor ejemplo de la valía de un adulto con cardiopatía congénita lo tenemos en la exministra socialista Carmen Chacón; su legado de la cultura del esfuerzo sigue muy vivo.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La principal reinvicación -desde hace dos décadas- de los 200.000 pacientes adultos que hay en nuestro país, y de sus cardiólogos, es tener una evaluación justa de su discapacidad; es la única enfermedad cardiovascular que no tiene un baremo propio. Esta infravaloración está provocando una llamativa dificultad para su incorporación al mercado laboral así como para la adaptación del puesto de trabajo.
Con el apoyo de la madre de Carmen Chacón y la tramitación parlamentaria del grupo socialista ya aprobada, se espera que en breve el Imserso aplique de forma urgente (justificada por la menor supervivencia) el nuevo baremo de evaluación de la discapacidad, recientemente avalado por las sociedades científicas que tratan a estos pacientes y pionero en la Unión Europea.
Participaciones de loslectores
"Gairebé tinc un accident per culpa de l'avís estrident de l' ES-Alert"
Sergio Cuevas Sant Fost de Campsentelles
"Una altra oportunitat perduda perquè pública i concertada sortíssim unides al carrer"
Carles Plana L' Hospitalet de Llobregat
Másdebates
El debate
- Desahucios Un matrimonio afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo: "Pedimos un alquiler justo para que los niños puedan mantener su rutina"
- CASO ÁBALOS Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
- Peligro extremo La Aemet activa el aviso rojo por vientos huracanados de más de 140 km/h en la Comunitat Valenciana
- Crisis de combustible Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
- Disputa por los patios Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que exime a las escuelas de cumplir los límites de ruido
- LA INDUSTRIA DEL DEPORTE Ahora sí, arranca la Superliga, por Marc Menchén
- DEPORTISTAS DE ÉLITE Vonn, Márquez, Nadal...hasta que el cuerpo aguante
- Economía circular en clave empresarial Las empresas aceleran su adaptación a la nueva responsabilidad ambiental
- Paro a partir del lunes Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: "Mira, es que ya no podemos más"
- Arquitectura Desde villas de 30 millones a apartamentos de 800.000 euros: así es cómo Luv Studio "profesionaliza" la arquitectura