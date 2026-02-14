.com .cat
"Por una evaluación justa de la discapacidad de los pacientes con cardiopatía congénita"

Simulación de una persona que sufre problemas del corazón. / Pixabay / Tumisu

Alberto López

Este 14 de febrero se celebra el Día internacional de las cardiopatías congénitas. El camino vital de estos pacientes es muy desconocido para la sociedad, a pesar de ser la enfermedad congénita más frecuente. Gracias a la evolución de nuestra sanidad pública, el 90% de los pacientes llegan a la vida adulta. El mayor ejemplo de la valía de un adulto con cardiopatía congénita lo tenemos en la exministra socialista Carmen Chacón; su legado de la cultura del esfuerzo sigue muy vivo. 

La principal reinvicación -desde hace dos décadas- de los 200.000 pacientes adultos que hay en nuestro país, y de sus cardiólogos, es tener una evaluación justa de su discapacidad; es la única enfermedad cardiovascular que no tiene un baremo propio. Esta infravaloración está provocando una llamativa dificultad para su incorporación al mercado laboral así como para la adaptación del puesto de trabajo. 

Con el apoyo de la madre de Carmen Chacón y la tramitación parlamentaria del grupo socialista ya aprobada, se espera que en breve el Imserso aplique de forma urgente (justificada por la menor supervivencia) el nuevo baremo de evaluación de la discapacidad, recientemente avalado por las sociedades científicas que tratan a estos pacientes y pionero en la Unión Europea.

