"No perder amigos"

"Cerrado por vacaciones"
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
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Pluralismo y amistad.
Marc Guallar Garcia
Mi mejor amigo se casa y no puedo acompañarle. Se lo comuniqué hace tiempo y, desde entonces, la sensación de poder perderle no se me ha ido de encima. Vivimos en ciudades distintas, él en Bruselas y yo en Barcelona. Aun así, hemos mantenido siempre contacto, pese a la distancia.
Entretodos
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Supongo que hacerse mayor es afrontar situaciones como esta, en las que te encuentras hecho una mierda porque no quieres perder a una persona que consideras importante.
Supongo que cuando nos hablaban de la vida adulta, nos hablaban de situaciones como esta, en la que la cabeza y el corazón tienen que hacer frente a la realidad, por muy fastidiosa que sea.
Supongo que hacerse mayor es tener que afrontar que no siempre se puede estar donde quisieras y con quien quisieras y que eso genera malestar. Solo espero que mi amigo sea feliz en esta nueva etapa de su vida y poder seguir a su lado.
Solo espero que hacerme mayor, vivir de forma adulta, no suponga también perder a un amigo.
Participaciones de loslectores
Guillermo Moya Torres Esplugues de Llobregat
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Juan Carlos Solari Santa Cruz de Tenerife
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
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