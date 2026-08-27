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"No perder amigos"

Pluralismo y amistad.

Pluralismo y amistad.

Marc Guallar Garcia

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Mi mejor amigo se casa y no puedo acompañarle. Se lo comuniqué hace tiempo y, desde entonces, la sensación de poder perderle no se me ha ido de encima. Vivimos en ciudades distintas, él en Bruselas y yo en Barcelona. Aun así, hemos mantenido siempre contacto, pese a la distancia.

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Supongo que hacerse mayor es afrontar situaciones como esta, en las que te encuentras hecho una mierda porque no quieres perder a una persona que consideras importante.

Supongo que cuando nos hablaban de la vida adulta, nos hablaban de situaciones como esta, en la que la cabeza y el corazón tienen que hacer frente a la realidad, por muy fastidiosa que sea.

Supongo que hacerse mayor es tener que afrontar que no siempre se puede estar donde quisieras y con quien quisieras y que eso genera malestar. Solo espero que mi amigo sea feliz en esta nueva etapa de su vida y poder seguir a su lado.

Solo espero que hacerme mayor, vivir de forma adulta, no suponga también perder a un amigo.

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