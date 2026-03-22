"L' Administració em multa per excés de velocitat sense verificar els fets"

¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT? / Neomotor

Gemma Camps



Vull denunciar una sanció de Trànsit que considero totalment injusta i que mostra el poder de l'Administració davant la vulnerabilitat de la ciutadania. El passat 24 de juliol de 2025 em va ser imposada una multa per excés de velocitat al carrer Mallorca de Barcelona, amb el meu vehicle. Tanmateix, aquell dia i hora el meu cotxe estava estacionat al municipi de Torelló. La prova aportada per l’Ajuntament de Barcelona és una fotografia fosca i borrosa on, literalment, no es veu ni el cotxe, ni el model, ni el color, i el punt de mesura del radar tapa el segon dígit de la matrícula, fent impossible identificar amb seguretat el vehicle.

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Malgrat dues al·legacions i recurs de reposició, finalment l’Administració ha desestimat els meus arguments sense verificar els fets, la qual cosa m'ha portat a haver de pagar una sanció de 113,82 euros (corresponent a recàrrecs i costes) que considero injusta, però que he pagat perquè no em puc permetre el luxe d'anar al contenciós i, al damunt, arriscar-me a què no em donin la raó. Considero que aquest cas evidencia un greu problema en el procediment sancionador i la fiabilitat de les proves, i s'hauria de revisar.