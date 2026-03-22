Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"L' Administració em multa per excés de velocitat sense verificar els fets"
¿Cuándo prescriben las multas de tráfico de la DGT? / Neomotor
Gemma Camps
Vull denunciar una sanció de Trànsit que considero totalment injusta i que mostra el poder de l'Administració davant la vulnerabilitat de la ciutadania. El passat 24 de juliol de 2025 em va ser imposada una multa per excés de velocitat al carrer Mallorca de Barcelona, amb el meu vehicle. Tanmateix, aquell dia i hora el meu cotxe estava estacionat al municipi de Torelló. La prova aportada per l’Ajuntament de Barcelona és una fotografia fosca i borrosa on, literalment, no es veu ni el cotxe, ni el model, ni el color, i el punt de mesura del radar tapa el segon dígit de la matrícula, fent impossible identificar amb seguretat el vehicle.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Malgrat dues al·legacions i recurs de reposició, finalment l’Administració ha desestimat els meus arguments sense verificar els fets, la qual cosa m'ha portat a haver de pagar una sanció de 113,82 euros (corresponent a recàrrecs i costes) que considero injusta, però que he pagat perquè no em puc permetre el luxe d'anar al contenciós i, al damunt, arriscar-me a què no em donin la raó. Considero que aquest cas evidencia un greu problema en el procediment sancionador i la fiabilitat de les proves, i s'hauria de revisar.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Nuevo encuentro EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"
- CAMP NOU, 14 H. Joan Garcia jugará el Barça-Rayo; Eric, no
- Zoom Ulli Lust: "En la Prehistoria, la empatía fue más determinante para la supervivencia humana que la agresividad"
- Entender Más Trump lanza un balón de oxígeno a la menguante economía de Rusia
- Entender Más Testosterona, músculo y grasa visceral: qué cambia en el hombre a partir de los 40