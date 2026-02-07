.com .cat
ENTRE TODOS
"L’ Administració ha de garantir un servei públic digne, i amb Rodalies no ho fa"

Usuarios de Rodalies en un tren de la R1 en Mataró / JORDI PUJOLAR / ACN

Ivan Zabal

Rodalies Renfe no funciona. I no és una novetat. És un servei degradat, imprevisible i indigne que castiga cada dia milers de persones que només volen arribar a la feina, a classe o a casa a una hora raonable. Retards constants, trens suprimits i una informació deficient formen part d’una rutina que s’ha normalitzat de manera alarmant.

Aquest fracàs no afecta només els usuaris de Rodalies. Quan el sistema cau -i cau sovint-, la gent es veu obligada a buscar alternatives. Els Ferrocarrils de la Generalitat, que sí que ofereixen un servei fiable, absorbeixen una demanda que no els correspon, amb trens cada cop més plens i una pressió creixent sobre la xarxa. FGC paga la incompetència d’una altra gestió.

La resta de ciutadans acaben agafant el cotxe. El resultat és evident: carreteres col·lapsades, cues interminables, més contaminació i més hores de vida perdudes. El mal funcionament del transport públic empeny cap a un model de mobilitat més car, més contaminant i més desigual. El més greu és la resignació institucional. S’assumeix que arribar tard és normal, que perdre hores cada setmana és inevitable, que la ciutadania s’ha d’adaptar al desastre. No. És l’Administració qui té l’obligació de garantir un servei públic digne.

La manca d’inversió i de responsabilitats clares en Rodalies és una decisió política amb conseqüències reals. Cada dia sense solucions és un dia més de temps robat i de paciència esgotada. No demanem privilegis. Demanem un transport públic que funcioni. I avui, Rodalies no ho fa.

