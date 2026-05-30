"El adelanto electoral no es la solución a nuestros males"

Urna de una consulta popular, en una foto de archivo. / Joan Castro

Enrique López de Turiso



Todo el mundo se lanza ahora al adelanto electoral. Como si las elecciones fuesen el remedio de cuanto nos acaece. Como si su celebración hubiera de brindarnos después una Arcadia de sosiego, de acuerdos y de colaboracionismo institucional. Unas nuevas elecciones nos impondrían una apisonadora, en el que otros protagonistas, presumiblemente peores que los salientes, dirimirían sobre nuestras cuitas.

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Todos votaríamos por el cambio si el resultado nos brindase estabilidad y eficiencia. Sin embargo, a juzgar de ocho años de oposición, lo novedoso puede ser aún más nocivo que lo presente. Ocho años sin rumbo; de avaricia ciega por alcanzar el poder; de perseguir la confrontación, a consta de la erosión de España; de cuanto peor, mejor. Que Dios nos pille confesados.