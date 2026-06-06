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"Ha calado la idea de que adelantar elecciones puede hacer que la gente vote mal"
Archivo - Urna electoral / JOSE L.SANCHEZ - Archivo
Jaime Rodríguez
Me gustaría comentar la carta del señor Enrique López de Turiso "El adelanto electoral no es la solución a nuestros problemas". Y es que me resulta muy curioso que, sobre todo desde el 'procés', y con referéndums coetáneos en el tiempo como el del Brexit y de independencia de Escocia, se le había dado tanta importancia a hacer referéndums y a que la gente pudiera expresarse en las urnas.
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Sin embargo, ahora, con Sánchez en el poder, con un gobierno que lleva ya casi una legislatura sin Presupuestos, asolado por diferentes casos de corrupción y judiciales en el entorno más próximo del presidente del Gobierno, salen cartas como la citada del señor López de Turiso. Según él, de lo que pueda salir del resultado de las urnas, podemos ir a peor.
Lo que quisiera decirle al señor López de Turiso y al resto de lectores es que yo creía que vivíamos en un sistema democrático y que no teníamos que tener miedo al posible resultado de unas elecciones, pues nuestra Constitución y nuestro sistema democrático garantizan los derechos de los ciudadanos. Pero de un tiempo a esta parte parece que ha calado la idea de que adelantar las elecciones puede hacer que la gente vote mal, y encima a opciones que nos hagan retroceder a tiempos oscuros y dictatoriales.
De momento, solo un dato que leí hace poco en un artículo: en las pasadas elecciones en Andalucía, 2.300.000 personas se abstuvieron de ir a votar. Que fue un millón más de los que votaron a Juanma Moreno Bonilla, y superó a la suma de las personas que votaron a PSOE y Vox. Eso es lo que creo que debería tenerse en cuenta. La desafección de la población para con la clase política y nuestro sistema democrático.
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