"Una addicció sense prevenció ni cura"

"Deberes de verano"
Juan Enciso Pizarro Badalona
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Un adolescente catalán vacía las cuentas de la familia en webs de pornografía / GETTY Images
Xavier Serra Besalú
Per a força malalties hi ha vacunes; per prevenir infeccions de transmissió sexual, preservatius; per al tabac, restriccions i campanyes de salut pública. En canvi, no oferim cap escut operatiu davant el porno, accessible i gratuït. Algunes entitats alerten dels seus efectes sobre molts adolescents i adults, especialment sobre la dependència precoç i el caràcter compulsiu.
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Fins i tot l'educació sexual sembla esbiaixada en aquest punt: cap previsió davant d'un imaginari sexualitzat, basat en la compravenda de cossos i en relacions deshumanitzades (sobretot, amb dones sotmeses). Per què aquesta permissivitat que no acceptem en altres àmbits? Igual que vam regular -i estem vencent força- el consum de tabac o la utilització dels plàstics d'un sol ús, cal activar decisions valentes sobre el porno.
Educar, prevenir i ajudar és avui una necessitat de salut pública. La pornografia és una epidèmia que cal arraconar.
Participaciones de loslectores
Juan Enciso Pizarro Badalona
Montse cuadra barcelona
Francisco Javier PABLOS PEREZ Sant Feliu de Llobregat
Noemí Expósito Barcelona
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