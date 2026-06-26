"Es pot exercir l’activisme polític, és clar, però on sigui pertinent"

Gaudí dibuixat amb drons al cel durant l’espectacle final de la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, ahir. | MANU MITRU

Xavier Gatell



Estic d’acord amb el que va exposar el ministre d’Interior Fernando Grande-Marlaska sobre el desallotjament d’uns cantaires durant l'acte religiós de la inauguració de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família. Es tractava d’assegurar el correcte desenvolupament de l’acte d’acord amb el seu guió establert pel organitzadors. El dret a la llibertat d’expressió i ideològica ha de ser compatible amb el dret de llibertat religiosa i de cultes.

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