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"Actividad física en vacaciones"
Tres ejercicios para fortalecer el core, recomendados por una experta
Juan de Dios Jiménez Gallego
El verano, con las vacaciones, es sinónimo de desconexión de la rutina habitual, pero eso no quiere decir que dejemos de practicar actividad física en su totalidad. Es cierto que, con esta ola de calor, no se puede salir ni a correr, ni a caminar en las horas donde más aprieta el sol. Debemos buscar por tanto, las horas más refrescantes, o bien a primera hora de la mañana, o bien por la noche.
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Si vamos de vacaciones, y estamos de viaje, no quiere decir que no podamos entrenar. Por supuesto que se puede continuar trabajando nuestro cuerpo, con bandas elásticas que se pueden adquirir por Internet, o en cualquier tienda de deporte. Obviamente, no tendrá el mismo eco que un gimnasio o centro deportivo, pero nos vendrá bien, para nuestro mantenimiento diario.
Por tanto, no hay ninguna excusa para no hacer ejercicio en vacaciones. Aunque sean unos minutos al día, será mas que suficiente para volver con más fuerza, tanto de cuerpo como de mente, en nuestra rutina diaria.
Participaciones de loslectores
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César Carulla SABADELL
"Consumo, productividad y armas"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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