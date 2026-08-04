"El acoso vecinal: una amenaza silenciosa para la salud mental"

Foto de recurso. Depresión, salud mental. Angustia / RAFA VAZQUEZ / FDV

Lara Guardiola



La salud mental va ganando su lugar en la normalización de nuestra sociedad, integrándose en la salud integral. Se habla de ansiedad, depresión o estrés con naturalidad, pero todavía existe una realidad invisible: el acoso vecinal y sus consecuencias sobre quienes lo padecen. El agresor no siempre actúa de forma evidente. Puede comenzar con provocaciones, burlas, intimidaciones, ruidos deliberados o comentarios despectivos.

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Son acciones que, tomadas por separado, pueden parecer insignificantes, pero que repetidas en el tiempo generan un clima de hostilidad cuyo objetivo puede ser desgastar y ejercer control sobre la víctima. Una de las características más preocupantes es la capacidad para involucrar a otras personas mediante rumores y manipulaciones, creando una imagen negativa de quien sufre el acoso.

La víctima puede acabar convertida en el «vecino problemático», mientras el verdadero origen del conflicto permanece oculto. El acoso también puede buscar el aislamiento. El agresor sabe que la víctima necesita sentirse segura en su propia casa y puede utilizar precisamente ese espacio para generar miedo e inseguridad. En los casos más graves, el objetivo puede llegar a ser que abandone la vivienda o el entorno.

Las consecuencias psicológicas pueden ser profundas: ansiedad, insomnio, hipervigilancia, ataques de pánico, problemas de concentración, aislamiento social y deterioro del rendimiento laboral. La persona deja de descansar cuando llega a casa porque permanece en alerta permanente ante lo que pueda ocurrir. Uno de los mayores problemas es que denunciar estas situaciones puede convertirse en una auténtica odisea.

Muchas conductas se producen de forma aislada y resultan difíciles de demostrar, mientras el daño psicológico se acumula lentamente. La convivencia no consiste únicamente en compartir un edificio. También significa respetar el derecho de los demás a vivir sin miedo ni intimidaciones. Proteger la salud mental implica proteger el derecho de vivir seguro.