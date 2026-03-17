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"Deixem-nos aconsellar pels professionals sanitaris"
Pies de un recién nacido. / Freepik
Roger Deulofeu
Fa poc, vaig viure, commogut, el part de la meva filla a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Tenim la sort de comptar amb hospitals i professionals sanitaris dignes d’un país avançat. Tanmateix, em va impressionar veure una ginecòloga que portava 23 hores de guàrdia. El nostre personal sanitari és excel·lent però, és prudent que hagin d’afrontar una cesària urgent i delicada -on està en joc la vida de dues persones- després de tantes hores de feina?
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Durant l’estada també vaig sentir professionals preocupats per situacions en què, amb la voluntat de tenir un part totalment natural, es poden assumir riscos que posen en perill el nadó i generen conflictes amb els equips mèdics. Soc molt partidari que el part sigui tan natural i respectuós com sigui possible, però també crec que hem de recordar que gràcies als nostres hospitals i professionals la mortalitat infantil a Espanya és d’un 3 per cada 1.000 naixements, mentre que en altres països, com ara l'Afganistan, supera els 100 per cada 1.000.
Demano el màxim respecte per les mares, però també lucidesa en els moments més delicats i deixar-nos aconsellar pels professionals que ens atenen.
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