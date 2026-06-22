.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Fue un accidente fortuito, no la narrativa impuesta por un atestado erróneo"

Niño encima de un patinete.

Niño encima de un patinete. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Jorge Suárez

0 Comentarios

Estimada madre,

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Le escribo estas líneas desde la calma, mucho tiempo después de aquel desafortunado 27 de junio de 2025. Mi intención no es reabrir heridas, sino compartir una inquietud tras recibir el informe definitivo de la Guardia Urbana sobre nuestro accidente en la calle Mare de Déu del Coll, cuando su hijo cruzó sin mirar tras su patinete invadiendo por el medio de la calzada.

Ambos estuvimos allí y sabemos que la versión registrada en el atestado oficial no se ajusta a lo que realmente ocurrió. En su momento, usted declaró con prudencia, quizá condicionada por la lógica necesidad de asegurar la cobertura del seguro ante un atropello. Es comprensible; en situaciones así, el peso de una posible indemnización suele condicionar cómo relatamos los hechos, haciendo que el punto de vista se adapte a lo que "debe ser" para que el seguro responda, y no a lo que nuestros ojos vieron.

Sin embargo, hoy, las conclusiones de la Guardia Urbana me señalan como único responsable basándose en una maniobra de adelantamiento que usted y yo sabemos que no existió. La Administración ha decidido que ese es el relato que conviene cerrar. Siento que la verdad ha quedado sepultada bajo informes técnicos que no buscan la realidad, sino un expediente cerrado.

El sistema ha utilizado nuestras versiones, quizá influenciadas por el entorno de las aseguradoras, para construir una culpabilidad que a ninguno nos hace justicia, pero que a la Administración le resulta más cómoda de tramitar. No busco confrontación, sino expresar mi pesar porque, por este engranaje que distorsiona la realidad, la verdad haya quedado en un segundo plano.

Le deseo lo mejor a usted y a su hijo, y espero que algún día podamos mirar atrás sabiendo que aquello fue un accidente fortuito y no la narrativa impuesta por un atestado erróneo.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años