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"Esta carta no servirá para que acabe la violencia machista"
Concentración en Llanes por el asesinato de la agente de la Guardia Civil
Miguel Rabadán
Once mujeres asesinadas en lo que va de año, un 46% más qué en 2025. Esta es la triste noticia aparecida en EL PERIÓDICO donde se explicaba el asesinato por parte de un guardia civil a su pareja en Llanes, y en Málaga, otra muerte de una mujer en manos de su pareja. La violencia machista crece en nuestro país, siendo uno de los problemas que más preocupa, porque se trata de personas, mujeres asesinadas por hombres miserables.
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Mujeres que lo único que querían era una vida mejor para ellas y para sus hijos, alejadas del afixiante yugo del despiadado machismo, en esta sociedad heteropatriarcal, donde es difícil desprenderse del eco que habla de la mujer como una propiedad. Se han encontrado con la muerte. Mientras tanto, PP y Vox recortan, donde gobiernan, las ayudas para acabar con esta lacra.
Los discursos de odio, la banalización de los asesinatos, el intento de borrar a las víctimas, tienen vía libre en las redes sociales y no solo eso, también se pueden escuchar en boca de algunos políticos de las derechas los mismos maliciosos sinsentidos. Aún veo la alegría y esperanza en los ojos de una compañera de trabajo cuando me explicó que ya por fin se había podido separar de su marido. Unos días después, fue asesinada delante de su hijo.
Esta carta no servirá para nada, es solo una carta.
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