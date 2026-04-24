"No es podria acabar amb la falta de vergonya de molts barcelonins?"

Carteles con el lema “Amb Poca Vergonya” recuerdan que cuidar el espacio público es una responsabilidad compartida entre vecinos, administración y visitantes. / Ajuntament de Barcelona

Montse Riverola



Veig que l'Ajuntament de Barcelona ha engegat la campanya 'Poca vergonya' per demanar que la gent sigui menys bruta. No sé si servirà. Veig cada setmana desenes de gossos que fan pipi i caca a qualsevol lloc, sense que el propietari reculli res. Hi ha moltes parets rovellades, ferros en mal estat, fa pudor, i també hi ha el risc de caure. El barri de Sants, per exemple, fa fàstic. Mai no he vist cap policia ni agent de l'ajuntament sensibilitzant sobre aquest tema i encara menys posant multes.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Sí que he pogut veure els serveis de neteja llançant aigua i regant els carrers per poder solucionar-ho. En una ciutat on hi ha gairebé 200.000 gossos censats, no es podria posar mà en aquesta questió per acabar amb tanta falta de vergonya?