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"Abogados Cristianos: todo menos cristianos"
Jose María Fernández, letrado de Abogados Cristianos, atiende a los medios, frente a la puerta del Hospital Residència Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, el 26 de marzo de 2026, donde se le ha practicado la eutanasia a Noelia / Zowy Voeten / EPC
Miguel Fernández-Palacios Gordon
El cristianismo genuino es transformación interna y, como enseñó Jesús, amor activo: humildad, perdón al enemigo y servicio al vulnerable. ¿No es una paradoja fascinante que quienes se apropian de esta fe prefieran la beligerancia del Código Penal al Sermón del Monte? La Fundación Española de Abogados Cristianos convierte la querella en trinchera ideológica, usando la fe como coartada para perseguir al discrepante.
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Su tenaz empeño por imponer una agenda moral coercitiva colisiona con el derecho nacional e internacional, que consagra la libertad de expresión y protege el pluralismo frente a la intolerancia. Resulta exquisitamente ilustrativo que los tribunales deban recordarles, con costosas inadmisiones, que la ley ampara el derecho a disentir.
Al priorizar el litigio punitivo sobre la compasión y la legalidad sobre la gracia, su fervor procesal evoca el rígido legalismo fariseo que Cristo condenó. Mucho estrado, nula misericordia y una absoluta lejanía del Evangelio. Si Jesús entrara en un tribunal, preguntaría: ¿dónde quedó el amor al prójimo? Lo dicho: cualquier adjetivo menos el de cristianos.
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