"Me abochornan las noticias sobre el reparto de la herencia de Isak Andic"

Barcelona 12.12.2025. Barcelona. Un gran retrato de Isak Andic, fundador de Mango, preside la entrada de las tiendas de la marca en Passeig de Gràcia. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Emi Montoliu



Encuentro muy bochornosas las noticias sobre el reparto de la herencia del malogrado Isak Andic como, por ejemplo, en el caso de su última compañera, Estefania Knuth, y la sustanciosa cantidad que ha tenido la perspicacia de gestionar, que ya no sé qué opinar al respecto en cuanto a lo que representa hablar de millones en general en esta sociedad nuestra, cuando el sueldo medio de un esforzado trabajador a duras penas alcanza los dos mil euros, o poco más mensuales, como promedio, en el mejor de los casos.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

O sea, que ello supone que para ganar tan solo un millón de euros tendría que dedicar 50 años de su vida, lo que representa prácticamente todo un largo período hasta casi la jubilación. Ya sé que no comento nada nuevo al respecto, pero mencionarlo es como pretender, de algún modo, que lo cuestionemos. Y si al menos prospera la fundación benéfica proyectada por el fundador de Mango, bienvenida será.