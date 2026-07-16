Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Me abochornan las noticias sobre el reparto de la herencia de Isak Andic"
Barcelona 12.12.2025. Barcelona. Un gran retrato de Isak Andic, fundador de Mango, preside la entrada de las tiendas de la marca en Passeig de Gràcia. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC
Emi Montoliu
Encuentro muy bochornosas las noticias sobre el reparto de la herencia del malogrado Isak Andic como, por ejemplo, en el caso de su última compañera, Estefania Knuth, y la sustanciosa cantidad que ha tenido la perspicacia de gestionar, que ya no sé qué opinar al respecto en cuanto a lo que representa hablar de millones en general en esta sociedad nuestra, cuando el sueldo medio de un esforzado trabajador a duras penas alcanza los dos mil euros, o poco más mensuales, como promedio, en el mejor de los casos.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
O sea, que ello supone que para ganar tan solo un millón de euros tendría que dedicar 50 años de su vida, lo que representa prácticamente todo un largo período hasta casi la jubilación. Ya sé que no comento nada nuevo al respecto, pero mencionarlo es como pretender, de algún modo, que lo cuestionemos. Y si al menos prospera la fundación benéfica proyectada por el fundador de Mango, bienvenida será.
Participaciones de loslectores
"Una ciutat es defineix pel que decideix protegir"
Joan Miró Sant Cugat del Vallès
"Miguel Ángel Blanco no murió, lo asesinaron"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
"Autopago: cuando el cliente se lo tiene que guisar todo él"
Gemma Rodríguez Oropesa del Mar (Valencia)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- DIRECTO Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la decisión del tribunal europeo
- MUNDIAL 2026 Messi se vuelve eterno en Atlanta: dos asistencias para emular a Maradona
- Novedades Con las reservas ya en marcha, el lanzamiento de PlayStation FlexStrike se retrasa indefinidamente
- Novedades ¿Puede tu PC ejecutar Onimusha: Way of the Sword? Compruébalo con una prueba de rendimiento
- MIEL, LIMÓN & VINAGRE El Pequeño Nicolás, un pícaro al sol