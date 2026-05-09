El debate

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"9 de maig: Europa és un sistema que funciona"

Día de Europa celebración . Bandera / Ayuntamiento de Barcelona

Xavier Serra

Cada any el celebrem: el 9 de maig és oficialment el Dia d’Europa. La data commemora la declaració Schumann de 1950, considerada l’origen del projecte. En aquests temps cada cop més convulsos, amb injustícies i vulneracions flagrants dels drets humans i civils arreu -des dels Estats Units fins a la Xina o Rússia, i en força altres indrets- Europa continua essent un espai de referència en valors, drets, cultura, respecte i humanitat.

Tot i els defectes, que ens cal corregir, Europa és un sistema que funciona: tothom hi vol venir. A l'Institut on treballo, com en altres, es té cura de l’educació cívica transversal, també en referència als ideals europeus especialment vinculats als drets humans i civils. M'ajuda formar part del "Programa d’Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu" (EPAS), dels Erasmus+, així com d'altres propostes europees que acosten la nostra millor Europa als estudiants.

Hem d’experimentar i entendre el valor de la pau, la convivència, d'aquella "unitat en la diversitat" (el 'motto' de la UE) que ens fa participar de manera activa, constructiva i responsable. El 9 de maig és una festa dels que lluitem per la humanitat, defugint eurocentrismes ja superats, però convençuts de la sort vital i potser immerescuda de ser ciutadans a la UE. No em molesten les veus crítiques o posicionaments contraris al projecte europeu: la discrepància és pròpia de la democràcia.

Ara bé, els discursos de l'odi i els tòxics, tot i ser possibles, s'autodesacrediten. Europa és, ara mateix, una de les millors respostes que tenim: i això, tal com està el pati, ja és molt.

Bon Dia d'Europa 2026!

