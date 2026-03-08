"Este 8M debemos gritar más que nunca por las que no están, por nosotras y por las que vendrán"

Manifestación del 8M en Barcelona este año. / Jordi Otix

Lena González



Un 8M donde es imprescindible recordar a toda mujer que sufre una guerra ya sea porque es utilizada como un arma en sí misma, por sufrir la muerte, el hambre, la sed, el frío y el miedo de sus hijos o ver toda una vida derrumbándose ante sus ojos. Su desesperación es también la nuestra. Un 8M para recordar a las 1.363 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas (2003) y el asesinato de 67 menores por violencia vicaria (en 2013 empezaron a contabilizarlos).

Y también por todas las que, junto a sus hijas/os, están sufriendo este horror en silencio. No estáis solas. Un 8M para recordar a toda mujer, a toda niña que ha sufrido o sufre violencia sexual y tiene que enfrentarse al periplo de una denuncia y un juicio, donde demasiado a menudo cuesta verla como la víctima. Todas somos vuestra manada. Un 8M que podría parecer del medievo pero no, hablamos de 2026 ,del siglo XXI y debemos tener muy presente que a estos señores feudales que lideran o pretenden liderar les interesamos de nuevo obedientes, sumisas y calladitas.

Todo lo ganado y lo que se ha avanzado está en juego, en peligro extremo. Por eso, este 8M debemos salir y gritar más que nunca por las que no están, por nosotras mismas y, sobre todo, por las que vendrán. Ni un paso atrás.