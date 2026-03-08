.com .cat
"8M: la cultura també pot ser una eina per fer visibles realitats ignorades"

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad del 8M titulada Mujeres de alto valor

Eloi Rubio

0 Comentarios

Amb motiu del 8 de març, Manlleu torna a acollir una mostra artística col·lectiva protagonitzada per dones del municipi. La iniciativa posa en relleu una realitat que encara és present: moltes artistes han hagut de fer-se camí en un entorn cultural on la visibilitat i el reconeixement no sempre han estat iguals per a tothom.

L’exposició 'Des del nostre silenci' parteix d’una idea suggerent: el silenci forma part de moltes experiències femenines, però també pot convertir-se en un espai de reflexió i de creació. L’art permet transformar allò que sovint ha quedat callat en una forma d’expressió compartida.

En un moment en què el debat sobre la igualtat continua sent necessari, iniciatives culturals com aquesta recorden que la cultura també pot ser una eina per fer visibles realitats que durant molt de temps han quedat en segon pla i per donar veu a experiències que massa sovint han estat ignorades.

