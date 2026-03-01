Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El 23F me pilló haciendo la mili en Santorcaz"
Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.
Venancio Rodríguez
¿Se acuerdan de 'Crónicas de un pueblo'? Esta serie de TVE se realizaba en Santorcaz, municipio de la comunidad de Madrid. Cerca de este pueblo hay un cuartel militar que se llama EREMA (Estación Radio del Estado Mayor de la Armada). Allí hice la mili de telefonista con otro compañero con el que me turnaba para salir a comer, cenar, al baño, etc.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Nuestra labor era pasar la línea para los mandos y soldados que quisieran llamar y de fuera para adentro del cuartel. Poner la música para arriar la bandera, pasar avisos, llamar a los arrestados, etc. Recuerdo que el 23-F nos tocó a nosotros estar de guardia. Y, justamente, en el momento del golpe de Estado estaba yo al mando de los teléfonos.
Un alto cargo me llamó y me ordenó que, urgentemente, le pasase con el comandante de la base. Subí los botones que daban acceso a la megafonía de todo el cuartel y llamé al comandante, pero éste no respondía. Volví a llamarlo unas cuantas veces, pero nada. El alto cargo ya se estaba impacientando y a gran voz empezó a amenazarme con que me iba a arrestar. Yo, todo nervioso, por lo bajo le respondía que hacía todo lo que estaba en mi mano, pero que éste no respondía a mi llamada.
Gracias a Dios, el segundo de a bordo me llamó y le pasé con el oficial. Mucho más tarde, un sargento me confesó que me había librado de un buen “paquete”. Porque, el segundo de a bordo le dijo a este que el comandante había bebido demasiado y estaba durmiendo la mona. La verdad es que no éramos muy conscientes de la gravedad de los acontecimientos. Pero, a pesar de los pros y contras de la mili, he de confesar que la volvería a realizar porque solo guardo buenos recuerdos.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Proyecto innovador Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España
- Sondeo del GESOP Encuesta elecciones Andalucía: El PP perdería la mayoría absoluta, el PSOE se hundiría y Vox pelea por la segunda posición
- Evolución de la cesta de la compra Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
- Guerra en Oriente Próximo Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: "Los bombardeos continuarán toda la semana"
- THE CONVERSATION Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Quique Jiménez Silva, escritor: "Hay más abuelos que padres en la puerta de los colegios por las lagunas en conciliación laboral"
- CORTO Y AL PIE Mobile World Congress: Palestina e Israel innovan en plena guerra
- Segunda vida (36) Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
- Entrevista Sara Aagesen: "Crearemos una red para proteger a los divulgadores climáticos frente a los ataques de los negacionistas"
- Entrevista Sara Aagesen: "Vamos a desarrollar el plan 'País a 30 minutos' para garantizar servicios a menos de media hora en todo el territorio"