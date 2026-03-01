"El 23F me pilló haciendo la mili en Santorcaz"

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Venancio Rodríguez



¿Se acuerdan de 'Crónicas de un pueblo'? Esta serie de TVE se realizaba en Santorcaz, municipio de la comunidad de Madrid. Cerca de este pueblo hay un cuartel militar que se llama EREMA (Estación Radio del Estado Mayor de la Armada). Allí hice la mili de telefonista con otro compañero con el que me turnaba para salir a comer, cenar, al baño, etc.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Nuestra labor era pasar la línea para los mandos y soldados que quisieran llamar y de fuera para adentro del cuartel. Poner la música para arriar la bandera, pasar avisos, llamar a los arrestados, etc. Recuerdo que el 23-F nos tocó a nosotros estar de guardia. Y, justamente, en el momento del golpe de Estado estaba yo al mando de los teléfonos.

Un alto cargo me llamó y me ordenó que, urgentemente, le pasase con el comandante de la base. Subí los botones que daban acceso a la megafonía de todo el cuartel y llamé al comandante, pero éste no respondía. Volví a llamarlo unas cuantas veces, pero nada. El alto cargo ya se estaba impacientando y a gran voz empezó a amenazarme con que me iba a arrestar. Yo, todo nervioso, por lo bajo le respondía que hacía todo lo que estaba en mi mano, pero que éste no respondía a mi llamada.

Gracias a Dios, el segundo de a bordo me llamó y le pasé con el oficial. Mucho más tarde, un sargento me confesó que me había librado de un buen “paquete”. Porque, el segundo de a bordo le dijo a este que el comandante había bebido demasiado y estaba durmiendo la mona. La verdad es que no éramos muy conscientes de la gravedad de los acontecimientos. Pero, a pesar de los pros y contras de la mili, he de confesar que la volvería a realizar porque solo guardo buenos recuerdos.