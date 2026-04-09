"Fa més de 20 anys, ja vaig endevinar que els mòbils crearien addicció"
Núria Carreras
Fa més de 20 anys, quan vaig comprar el primer telèfon a la meva filla, vaig enviar una carta que es va publicar, mostrant la meva inquietud per l’efecte que podrien produir els mòbils en els nostres fills. Parlava, en concret d’una oferta de la companyia Movistar que consistia a poder enviar 1.000 missatges en tres dies. Entre altres coses deia això: "Quina és la finalitat d’aquesta oferta?Doncs segons el meu parer, crear addicció.
Suposo que d’aquí a uns anys, com ha passat amb el tabac, per exemple, es començaran a estudiar els efectes físics i psíquics que això pot comportar. Mentrestant, els pares tenim les de perdre en aquesta batalla com en tantes d’altres. Com lluitar contra els milions i milions que aquestes companyies es gasten en publicitat?"
En definitiva, hem de lluitar contra empreses poderoses que tenen com a únic objectiu el benefici econòmic. És una lluita desigual i temo que servirà de ben poc denunciar-ho. Malauradament, no em vaig equivocar. Com és que els experts en la matèria han tardat tant a adonar-se’n?
