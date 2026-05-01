Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Visca el Primer de Maig social i sobiranista"
Manifestación del Primero de Mayo por las calles de Barcelona. / Jordi Otix / EPC
Antonio Yus
El Primer de Maig és un dia per reivindicar la conservació de les conquestes socials, recuperar les ja perdudes; models econòmics alternatius; dignificar totes les professions i contra el classisme; professionalitzar sectors no reconeguts, la sobirania nacional i contra les guerres en tenir tot relació amb el món laboral. Però també per qüestionar l’actual divisió internacional del treball com a procés de producció global especialitzada per països, intensificat a l’era colonial (assignant les potències europees a les seves colònies el rol de productors i proveïdors de matèries primes) i avui sota el control de grans empreses i poders financers.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Una divisió també relacionada amb la precarietat laboral conseqüència de l’actual model econòmic i productiu capitalista salvatge on els beneficis d’aquesta divisió (eficiència i reducció de costos aprofitant economies de escala) es bescanvien per desigualtat i pobresa, pèrdua de poder adquisitiu i de valor de matèries primes obligant als països posseïdors d’aquestes a produir cada cop més per comprar el mateix: més dependència cap als països rics, deslocalització d’indústries de països rics cap a països pobres pels baixos costos salarials i fiscals, etc.
I és que la industrialització és ineludible pel desenvolupament econòmic i per això calen polítiques nacionals al respecte i contra la deslocalització empresarial per assolir la sobirania industrial com a part de la sobirania nacional, com també és ineludible una divisió internacional del treball que sí busqui l’eficiència en la distribució productiva segons els recursos de cada país, però també la plena igualtat de drets i l’amistat entre els pobles, que era el que, a pesar dels seus errors, cercava la divisió socialista internacional del treball.
Per humanitat, justícia i contra els ‘dracs’ incloent els vestits de virtuosos que són a l’aguait, visca el Primer de Maig social i sobiranista!
Participaciones de loslectores
"Resolver el problema en las aulas con un mosso de paisano no es una solución"
Unai Tojero Santa Coloma de Gramenet
"La Corona española confía en la educación pública"
Silvia Gurrea Santa Coloma de Gramenet
"La corrupción política catalana a juicio"
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Bocatas de diez El snack bar de Barcelona con las mejores reseñas en Google
- Nada es lo que parece ¿Tiene sentido la OPEP tras la salida de los Emiratos?
- Televisión y Mas Los regalos de la tele
- Dudas del español La RAE lo aclara: ¿se escribe "a gusto" o "agusto"?
- JUICIO EN LA AUDIENCIA DE MADRID La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: "Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas"