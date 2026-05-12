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"Doce de mayo: Día Internacional de la Enfermería"

UCI hospital enfermeras

UCI hospital enfermeras

Albert Cortés

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Hoy reconocemos la labor de quienes sostienen el cuidado con conocimiento, empatía y compromiso: las enfermeras y los enfermeros. Las enfermeras no solo acompañan procesos clínicos; sino humanizan cada experiencia de salud. Están presentes en la escucha, en la contención emocional, en la educación al paciente, en la coordinación de equipos y en la defensa de una atención digna y centrada en las personas.

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Hablar de humanización del cuidado es hablar de las enfermeras. Porque son los ellas quienes muchas veces generan el vínculo más cercano con pacientes, familias y comunidades, transformando la atención sanitaria en una experiencia más segura, cálida y respetuosa. Pero también es momento de poner en valor otro aspecto fundamental: la gestión enfermera humanizada.

Liderar centros de salud, coordinar servicios y tomar decisiones estratégicas desde una mirada enfermera permite construir organizaciones más eficientes, más humanas y más conectadas con las necesidades reales de las personas. Para avanzar hacia sistemas sanitarios más sostenibles y centrados en el cuidado, es indispensable apostar por la formación y la capacitación continua de las enfermeras en liderazgo, gestión sanitaria y dirección de centros de salud. Invertir en su desarrollo profesional es invertir en calidad asistencial, innovación y humanización y, por supuesto, en calidad asistencial y seguridad de los pacientes.

En este Día Internacional de la Enfermería, celebramos no solo el cuidado que brindan cada día, sino también su capacidad de liderar, transformar y construir un futuro sanitario más humano. Gracias por cuidar con ciencia, liderazgo y corazón.

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