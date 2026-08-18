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"105 dies d'espera, tres minuts de visita, dues trucades sense avís"

CAP Sant Roc, en Badalona

CAP Sant Roc, en Badalona / Albert Bertran

Laura Romeu

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Fa aproximadament 60 dies vaig demanar hora amb la meva metgessa de capçalera al CAP Progrés-Raval de Badalona per un dolor persistent a l’espatlla. Em van donar visita per a 45 dies després.

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Quan finalment em van atendre, vaig esperar 30 minuts, tot i que la consulta semblava buida, i la visita va durar amb prou feines tres minuts. Em van receptar antiinflamatoris i em van dir que em trucarien dues setmanes després per valorar l’evolució, ja que hi podia haver alguna lesió.

Dues setmanes després, sense que m’haguessin indicat ni el dia ni l’hora de la trucada, vaig rebre dues trucades des d’un número que no permet retornar la trucada, totes dues en menys de quatre minuts. En aquell moment estava canviant el meu fill i no vaig poder contestar.

Vaig anar personalment al CAP per explicar-ho. La resposta de recepció, acompanyada d’un somriure que vaig percebre com a gairebé burleta, va ser: «És el que hi ha». La solució: esperar 45 dies més, novament sense dia ni hora concrets.

En total, 105 dies per fer un simple seguiment. Pago aproximadament 5.000 euros anuals en cotitzacions a la Seguretat Social, a més de les aportacions de la meva empresa. Amb aquests diners podria pagar una mútua privada. És això una sanitat pública digna?

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