Barcelona es un misterio. Pasear por sus calles es habitar lugares con historia, pero que la desmemoria ha borrado o ni ha dejado huella. Otras ciudades se honran de hechos que han ocurrido y que vale la pena recordar aunque sean desconsoladores. En ocasiones, claro, hay sensibilidad. Un ejemplo es la estructura de acero que se encuentra frente al teatro Coliseum en la Gran Via. Allí, el 17 de marzo 1937, durante un bombardeo de la fuerza aérea italiana, un proyectil cayó sobre un camión militar que portaba 400 kilos de trilita. La explosión acabó con los 37 militares que iban en el transporte y casi 1.000 transeúntes, entre las que se encontraba Julia Gay, madre de los hermanos Goytisolo.

En otras ocasiones paseamos por lugares donde ocurrieron hechos relevantes, pero de los que nadie tiene referencia. Hoy, en el paseo de Sant Joan los niños disfrutan de áreas de recreo, sobre todo por encima de la Diagonal. Sin embargo, pocos recuerdan que la noche del 13 de febrero de 1937, unos 24 obuses lanzados desde el crucero de la Regia Marina italiana Eugenio di Savoia destrozaron la entonces fábrica de bombas allí situada en el paseo, entre las calles de Rosselló, Còrsega y Bailèn causando la muerte de 16 trabajadores y 20 heridos.

El lugar había sido reconvertido en fábrica de bombas, después de albergar una de los mejores centros de producción de motores de aviación y coches de la época, la Fábrica Elizalde. El cambio se debió a la colectivización de la empresa bajo el nombre de SAF 8, donde se inició la fabricación de bombas, además de la producción del motor ruso M-25, muy conocido en aquella época, lo que obligó a los trabajadores a construir material bélico convirtiéndose en un punto de interés militar, como así ocurrió.

Se conserva, y en buen estado, un refugio antiaéreo al que se puede acceder por la calle Bailèn 166, que fue construido por los trabajadores para resguardarse de aquellos ataques. Hay que recordar que aquel bombardeo fue el primero que causó víctimas mortales sobre Barcelona. La estupefacción duró poco. Los ataques de la aviación italiana se convirtieron en habituales, como la mala y desagradable costumbre de recoger cadáveres, algunos de los propios vecinos, como explican las crónicas de la época. De aquello todavía no ha pasado ni un siglo.

Los terrenos de la fábrica habían sido con anterioridad agrícolas, propiedad de Paula Font, que construyó una masía a la que también le dio uso de segunda residencia fuera de la muralla, Can Delriu, como describe la publicación jardinsipatrinomi.com. Ahora resulta sorprendente: la calle de Bailèn como espacio para una segunda residencia fuera de la Barcelona amurallada. ¡Fascinante!

Pero ese enclave también es importante porque allí se construyeron una saga de coches que después adquirieron una relevancia internacional, fama que se truncó a causa de la guerra. Los automóviles Elizalde conquistaron Europa y hasta Alfonso XIII compró un cabriolet 'Elizalde' Tipo-20 para uso personal. Los terrenos de la fábrica ocupaban una manzana. Sin embargo, puede verse claramente que para su urbanización no copiaron las normas urbanísticas del plan Cerdà del Eixample, sino que se construyeron cuatro edificios rectangulares con varios portales que crean ahora unos espacios interiores que facilitan el aparcamiento vecinal y, no tanto, aceras ajardinadas.

Noticias relacionadas

Fue a finales de los años 50 cuando los terrenos, que quedaron en poder del Instituto Nacional de Industria, fueron cedidos a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona para que construyeran un total de 288 viviendas, en los cuatro bloques. Curiosamente, no se trata de una manzana cerrada a las calles, sino, todo lo contrario, completamente abiertas al barullo de la ciudad. No es una zona pensada para el jardín, más bien diseñada para que los coches de los vecinos puedan aparcar. Pero es que las tendencias de 1964, año de inauguración de estos bloques de pisos, nada tienen que ver con las modas actuales, aunque el coche se haya triplicado por cien.

Fue una masía, una fábrica de motores de avión, de coches, de artefactos bélicos, fue bombardeada durante la Guerra Civil y conserva un refugio antiaéreo. Esta es la historia de un grupo de viviendas junto al paseo de Sant Joan. Bueno es recordarlo.