La soberanía de los datos digitales, Tema del Domingo

Los terrenos donde Microsoft instalará un centro de datos, judicializados por los propietarios expropiados. / Pablo Ibáñez

Nodos, la iniciativa de EL PERIÓDICO sobre la industria de la tecnología digital y las telecomunicaciones, se centrará este domingo en la pregunta clave de los próximos años: ¿quién controla la tecnología? Durante años, la conversación se ha centrado en la digitalización, la conectividad, el 'cloud', los datos y, más recientemente, la IA. Pero en los últimos tiempos cobra importancia dónde residen los datos, bajo qué jurisdicción opera la tecnología, quién puede acceder a sus servicios críticos, quién garantiza la continuidad en caso de crisis y qué capacidad tiene para sustituir aproveedores o componentes cuando cambian las condiciones de mercado, seguridad o regulación. En definitiva, la soberanía digital ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una estratégica, afectando a la competitividad, a la seguridad, a la protección de los datos, a la continuidad de los servicios públicos, a la autonomía industrial y a la capacidad de España y Europa para jugar un papel relevante en la nueva economía digital, además de resultar clave en la confianza ciudadana.

‘Omertà’ y farmacéuticas

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Por su parte, el suplemento 'Entender Más' destacará los 35 años de la ley italiana que logró quebrar la 'omertà' de las organizaciones mafiosas. Desde entonces, unos 800 arrepentidos y 50 testigos viven protegidos por el Estado italiano, un sistema pionero que, pese a todo, no ha resuelto todas sus contradicciones.

Finalmente, el suplemento ‘Activos’ pondrá el foco en el proceso de renovación que han vivido las empresas farmacéuticas. En los últimos tres años, el 60% de las 20 empresas más importantes del sector han renovado a su presidente o a su CEO. Y, en la mayoría de los casos, los relevos han sido protagonizados por mujeres.