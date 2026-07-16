La 'Roja' más global, Tema del Domingo

La selección española ya está en Nueva Jersey para preparar la final / Lavandeira Jr

Tras acceder, por segunda vez en 96 años, a la final del Mundial de fútbol, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en la diversidad y globalidad de los jugadores que conforman el grupo de Luis de la Fuente. A diferencia del combinado que ganó en Sudáfrica en 2010 (formado por futbolistas que habían crecido en las grandes canteras y con poca experiencia en ligas extranjeras), ahora hay casos como el del sorprendente Pedro Porro, formado en las categorías inferiores del Rayo y el Girona, antes de ganarse la vida en el Sporting de Portugal para acabar triunfando en el Tottenham inglés. O el de Dani Olmo, que con 16 años se fue de Terrassa a Zagreb y pasó por Leipzig antes de volver al Barça.

El resultado es que, en la selección actual, solo Barça (3) y Athletic (2) repiten representantes en el once tipo y 15 de los 26 convocados han tenido alguna etapa fuera de la Liga. También se señalará que la aportación de Catalunya al combinado finalista sigue siendo destacable, con un total de nueve jugadores.

Bomberos y ACS

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Por su parte, el suplemento 'Entender Más' destacará cómo la Formación Profesional se ha convertido en aliada de los Bomberos de la Generalitat para llevar la innovación tecnológica a la prevención de incendios y al entrenamiento de profesionales. Así, el Institut Tecnològic de Barcelona impulsa dos proyectos destinados a mejorar la formación: uno de simuladores de realidad virtual, pensados para entrenar a los bomberos en la toma de decisiones y otro que ha supuesto la instalación de sensores en Collserola, para anticipar riesgos en tiempo real.

Finalmente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en el despegue de la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, cuyo valor en bolsa se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años, mientras la apuesta por centros de datos en EEUU ha ayudado a consolidar su crecimiento.