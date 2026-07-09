¿Qué hacer con la AP-7?, Tema del Domingo

Trànsit a l’autopista AP-7, a l’altura de Vilablareix (Gironès). | MARC MARTÍ

En una reciente intervención parlamentaria el president de la Generalitat, Salvador Illa, cuestionó que haya sido positiva la gratuidad de los peajes en la autopista AP-7, tras implementarse en 2021. Cinco años después, ante el aumento de los accidentes y la acumulación de retenciones en esta vía, EL PERIÓDICO analizará las medidas que pueden adoptarse para mejorar su funcionamiento diario.

Así, una de las posibles soluciones propuestas por expertos y administraciones pasaría por la ampliación de determinado tramos (especialmente, en el Vallès y el Penedès, áreas habitualmente congestionadas), unida a una regulación del tráfico pesado (los camiones se acumulan ahora en la AP-7, tras dejar de ir por carreteras nacionales), sin olvidar la posibilidad de crear algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje, una fórmula próxima a la 'viñeta', según defienden algunas formaciones políticas.

Deportes urbanos y gigafactorías

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Por otra parte, el suplemento 'Entender más' se centrará en que, desde los Juegos Olímpicos de París, en 2024, se vive un 'boom' en la profesionalización de los deportes urbanos, un fenómeno que se observa en ámbitos como los patrocinios, las ayudas concedidas a esta clase de actividades deportivas o un mayor tratamiento en los medios de comunicación.

Finalmente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en la profunda transformación del negocio que está implantando la multinacional automovilística Volkswagen, que apuesta por el desarrollo de gigafactorías acumuladoras de electricidad. Por ello, arranca en la localidad alemana de Salzgitter la producción de celdas 100% europeas, en una fábrica gemela a la que impulsa en Sagunt (Valencia).