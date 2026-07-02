Apuesta informativa
Radiografía de la Hacienda catalana, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará la situación actual de la Agència Tributària Catalana
AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA . HISENDA CATALANA
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará los avances que se han producido durante los últimos meses en el despliegue de la Hacienda catalana. Así, aunque actualmente la plantilla de este organismo ha llegado a los 1.000 trabajadores, se calcula que para gestionar adecuadamente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el número de empleados debería doblarse.
Además, también se detallarán cuáles son las modificaciones legislativas necesarias que aún deben implementarse para que se puedan recaudar diferentes impuestos desde la Agència Tributària Catalana.
Voluntarios y bebidas espirituosasNoticias relacionadas
Por otra parte, el suplemento 'Entender más' pondrá el foco en un fenómeno creciente desde la pandemia: el de las personas mayores de 65 años (actualmente, casi una cuarta parte de la población) que aprovechan la jubilación para desarrollar actividades de voluntariado en España. Lo conciben como una forma de "sentirse activos y ayudar a los demás en una etapa en la que tienen mucho más tiempo", según explican los propios voluntarios séniors. En este colectivo, además, se distinguen claramente dos perfiles: por un lado, los que se implican en causas relacionadas con su trayectoria laboral y donde pueden aprovechar sus conocimientos adquiridos y, por otro, los que "quieren hacer cosas completamente diferentes".
Finalmente, el suplemento económico 'Activos' abordará la crisis que afecta a las bebidas espirituosas: ante la caída del consumo (en 2025, se redujo la producción en un 3,8%, hasta los 322 millones de litros), el sector ha optado por dirigirse a jóvenes y extranjeros para tratar de sostener a esta industria.
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Gobierno de Andalucía Juanma Moreno insiste en que sigue siendo el mismo pero… ahora tiene un vicepresidente de Vox
- ‘Òh!pera’ Flamenco, electrónica y tradición en el ‘Òh!pera’ 2026
- Transporte Adif acaba las obras del acceso ferroviario del aeropuerto de Barcelona-El Prat e iniciará las pruebas en las próximas semanas
- Biotecnología Un corazón robótico revoluciona la investigación de enfermedades y dispositivos médicos que salvan vidas
- Acuerdo en Andalucía Feijóo encauza un futuro pacto nacional con Abascal tras un póker de gobiernos de coalición autonómicos