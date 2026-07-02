Radiografía de la Hacienda catalana, Tema del Domingo

AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA . HISENDA CATALANA

La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará los avances que se han producido durante los últimos meses en el despliegue de la Hacienda catalana. Así, aunque actualmente la plantilla de este organismo ha llegado a los 1.000 trabajadores, se calcula que para gestionar adecuadamente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el número de empleados debería doblarse.

Además, también se detallarán cuáles son las modificaciones legislativas necesarias que aún deben implementarse para que se puedan recaudar diferentes impuestos desde la Agència Tributària Catalana.

Voluntarios y bebidas espirituosas

Noticias relacionadas

Por otra parte, el suplemento 'Entender más' pondrá el foco en un fenómeno creciente desde la pandemia: el de las personas mayores de 65 años (actualmente, casi una cuarta parte de la población) que aprovechan la jubilación para desarrollar actividades de voluntariado en España. Lo conciben como una forma de "sentirse activos y ayudar a los demás en una etapa en la que tienen mucho más tiempo", según explican los propios voluntarios séniors. En este colectivo, además, se distinguen claramente dos perfiles: por un lado, los que se implican en causas relacionadas con su trayectoria laboral y donde pueden aprovechar sus conocimientos adquiridos y, por otro, los que "quieren hacer cosas completamente diferentes".

Finalmente, el suplemento económico 'Activos' abordará la crisis que afecta a las bebidas espirituosas: ante la caída del consumo (en 2025, se redujo la producción en un 3,8%, hasta los 322 millones de litros), el sector ha optado por dirigirse a jóvenes y extranjeros para tratar de sostener a esta industria.