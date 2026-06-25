¿Cómo se prepara la red para los eventos del verano?, avance del Tema del Domingo

Antenas repetidoras de telecomunicaciones / GONZALO NUÑEZ

El verano ha empezado y, con el comienzo de la estación más calurosa del año, llegan las aglomeraciones en las playas, en los festivales musicales, en las fiestas patronales o en fenómenos como el eclipse tan extraordinario que podrá verse este mes de agosto. Se espera que una gran mayoría de ciudadanos estará preparada, con el móvil en la mano, para hacer fotos, grabar vídeos o hablar por teléfono. Ante esto, Nodos, la iniciativa de EL PERIÓDICO sobre la industria de la tecnología digital y las telecomunicaciones, se centrará en cómo se prepara la red para atender con plenas garantías todos estos eventos. Por ejemplo, ¿cómo logra soportar los enormes picos de demanda que se concentran en pocos minutos o, incluso, segundos?

Además, también se ofrecerá una perspectiva general de la temporada turística de este año, resaltando cuáles son los destinos preferidos por los veraneantes.

Festivales y Baleària

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Por otra parte, el suplemento 'Entender más' se centrará en los festivales de verano que se desplegarán en el conjunto de la provincia de Barcelona. Medio centenar de espectáculos llevarán la cultura a los barrios de distintos municipios, desde finales de junio hasta los últimos días de agosto. Del 'Vida' de Vilanova i la Geltrú al 'Nosaltres' de Mataró, EL PERIÓDICO repasará las propuestas teatrales y de artes visuales de la mano de algunos de sus protagonistas.

Finalmente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en la naviera valenciana Baleària, que se muestra dispuesta a competir con las grandes compañías de transporte de pasajeros y mercancías gracias a la adquisición de la canaria Armas. Así, el volumen de negocio del grupo valenciano ha crecido un 33%, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros anuales.