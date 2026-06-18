Los beneficios del kéfir en la microbiota

Elaboración artesanal de kéfir, con los gránulos que se forman. / El Periódico

Cuando a la centenaria Maria Branyas, que murió en agosto de 2024 a los 117 años, le preguntaban cuál era el secreto de su longevidad, la mujer respondía lo mismo: que comía un yogur cada día. Así, el suplemento Entender más de EL PERIÓDICO analizará este domingo la alianza que ha sellado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con uno de los principales fabricantes de yogures de Europa, la multinacional Danone, para investigar, entre otras cosas, cómo los lácteos fermentados influyen en el equilibrio de la microbiota intestinal. El primer estudio de esta alianza tendrá al kéfir como protagonista y de él saldrá una de las bases de datos más grandes del mundo sobre la microbiota.

Por otra parte, el suplemento 'Activos' hará balance de la celebración del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que, organizado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa, ha tenido lugar en Barcelona el 17 y el 18 de junio. Se constata, a partir de los debates que han tenido lugar en este encuentro, que ya no se habla solo de una Europa que mira hacia el sur, sino que también existe un sur que empieza a proyectarse hacia Europa.