Apuesta informativa
Quién es quién en la industria de la IA, Tema del Domingo
Ante la salida a Bolsa de Anthropic, EL PERIÓDICO aborda cuáles son los protagonistas en la industria de la inteligencia artificial
The Anthropic Claude logo arranged on a smartphone in Sydney, Australia, on Thursday, April 24, 2026. Anthropic PBC has said its new artificial intelligence tool, Mythos, is too powerful to release to the general public. Photographer: Brendon Thorne/Bloomberg /
Anthropic, la empresa matriz del chatbot Claude, tiene prevista su salida a Bolsa el próximo octubre, con una valoración que se aproxima al billón de dólares. A raíz de ello, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará quiénes son los actores actuales más destacados en la carrera internacional por el dominio en la industria de la inteligencia artificial: OpenAI (compañía detrás del popular ChatGPT), Perplexity, la europea Mistral, la china Deep Seek... sin olvidar los chatbots de los grandes gigantes tecnológicos, como Copilot (de Microsoft), Gemini (de Google), Grok (de X) o Alexa (de Amazon). Además, también se pondrá el foco en qué aplicaciones concretas se pueden usar en nuestra vida diaria y qué agentes de inteligencia artificial se ajustan mejor para realizar cada función.
Sexo sénior y MediterráneoNoticias relacionadas
Por su parte, el suplemento Entender más destacará un tema sobre el que existe un cierto tabú social, aunque sea una realidad evidente: la actividad sexual en las residencias de mayores. Los profesionales señalan que el deseo sigue existiendo en edades avanzadas y que la sexualidad forma parte del día a día de los geriátricos, por lo que es una situación que debería "normalizarse", mientras apuntan a la falta de espacios para vivir estos hechos con intimidad y a la necesidad de crear protocolos para gestionarlos adecuadamente.
Finalmente, ante el inminente III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y que tendrá lugar en Barcelona la próxima semana, el suplemento Activos se centra en las notables diferencias existentes entre los países del ribera norte y los del sur, afectados en este último caso por notables desequilibrios económicos y sociales, en comparación con sus vecinos septentrionales.
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