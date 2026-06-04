Apuesta informativa
El Papa visita España, Tema del Domingo
El PERIÓDICO aborda el inicio del viaje de León XIV a Madrid, Catalunya y Canarias
Archivo - El Papa León XIV durante la misa de inicio de su Pontificado, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadounidense Robert Prevost, el Papa León XI /
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en distintos aspectos de la histórica visita del papa León XIV a España. Así, se dará cuenta de los actos del pontífice en Madrid, primera etapa de su viaje, además de la visión institucional de las autoridades catalanas (como el president de la Generalitat, Salvador Illa y el del Parlament, Josep Rull) y cómo se desarrollan los preparativos de su estancia en Catalunya, antes que el Santo Padre visite Montserrat y la Sagrada Família. También se incluirá el testimonio de Oriol Junqueras quien, muchos años antes de dirigir Esquerra Republicana y como historiador acreditado, estuvo unos meses investigando en el Archivo Apostólico Vaticano, el lugar en el que se guardan los documentos que ayudan a entender los designios de la Iglesia católica.
Cromos y MundialNoticias relacionadas
Por su parte, el suplemento Entender más destaca como tema principal el auge de los cromos y las tarjetas como producto de inversión, más allá del tradicional coleccionismo. A partir de la monetización de su valor futuro se ha convertido en un mercado que no ha dejado de crecer y, apelando a la nostalgia de sus participantes, ha dejado de ser un simple nicho: según un informe elaborado por la consultora estadounidense Strategic Market Research, su volumen global movía unos 15.800 millones de dólares (13.561 millones de euros) en 2024. En su popularización actual, también se resaltará el papel ejercido por determinados 'influencers', a través de plataformas como YouTube, TikTok o Twitch.
Finalmente, 'Activos' resaltará el milmillonario negocio existente tras la organización del Mundial de Fútbol, que comienza el próximo 11 de junio. Hasta el punto que el torneo monopoliza el plan de ingresos de la FIFA, que superará los 11.000 millones de dólares gracias a un gran impulso de las experiencias prémium.
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Caso Azagra Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo
- Investigación en marcha Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
- Salón internacional logístico Robots, algoritmos e innovación social protagonizan el segundo día del SIL
- Fracaso diplomático El apoyo a Israel hunde a Alemania en una humillante derrota ante la ONU
- Turismo Sercotel alcanza los 100 hoteles tras cinco años de crecimiento