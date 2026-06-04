El Papa visita España, Tema del Domingo

Archivo - El Papa León XIV durante la misa de inicio de su Pontificado, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadounidense Robert Prevost, el Papa León XI / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en distintos aspectos de la histórica visita del papa León XIV a España. Así, se dará cuenta de los actos del pontífice en Madrid, primera etapa de su viaje, además de la visión institucional de las autoridades catalanas (como el president de la Generalitat, Salvador Illa y el del Parlament, Josep Rull) y cómo se desarrollan los preparativos de su estancia en Catalunya, antes que el Santo Padre visite Montserrat y la Sagrada Família. También se incluirá el testimonio de Oriol Junqueras quien, muchos años antes de dirigir Esquerra Republicana y como historiador acreditado, estuvo unos meses investigando en el Archivo Apostólico Vaticano, el lugar en el que se guardan los documentos que ayudan a entender los designios de la Iglesia católica.

Cromos y Mundial

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Por su parte, el suplemento Entender más destaca como tema principal el auge de los cromos y las tarjetas como producto de inversión, más allá del tradicional coleccionismo. A partir de la monetización de su valor futuro se ha convertido en un mercado que no ha dejado de crecer y, apelando a la nostalgia de sus participantes, ha dejado de ser un simple nicho: según un informe elaborado por la consultora estadounidense Strategic Market Research, su volumen global movía unos 15.800 millones de dólares (13.561 millones de euros) en 2024. En su popularización actual, también se resaltará el papel ejercido por determinados 'influencers', a través de plataformas como YouTube, TikTok o Twitch.

Finalmente, 'Activos' resaltará el milmillonario negocio existente tras la organización del Mundial de Fútbol, que comienza el próximo 11 de junio. Hasta el punto que el torneo monopoliza el plan de ingresos de la FIFA, que superará los 11.000 millones de dólares gracias a un gran impulso de las experiencias prémium.